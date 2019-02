Mario Turetta indicato come direttore generale del cinema

«Lunedì 4 febbraio il ministro per i Beni e le attività culturali Alberto Bonisoli ha individuato nella persona del dottore Mario Turetta il nuovo direttore generale del cinema». Lo annuncia il Mibac in una nota. «Non c’è dunque alcun rischio vacatio - prosegue - dato che la proposta di conferimento dell’incarico è stata già inoltrata al diretto interessato per poi passare al vaglio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad oggi la continuità delle attività è assicurata dagli uffici preposti e dal segretario generale». © RIPRODUZIONE RISERVATA