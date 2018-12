“Mani rosse” di Francesco Filippi contro la violenza sui ragazzi miglior cortometraggio al Fabrique du Cinema Award 2018

Il film d'animazione contro la violenza sui ragazzi «Mani rosse» di Francesco Filippi, prodotto da Sattva Film in collaborazione con Rai Ragazzi, è stato premiato come miglior cortometraggio italiano al concorso «Fabrique du Cinema Award 2018». La proclamazione ufficiale è avvenuta a Roma presso gli spazi dell'ex Caserma Guido Reni. Ernesto, 12 anni, è un ragazzino intelligente, ma molto solo. Un giorno scopre dei meravigliosi murales rossi, realizzati da una misteriosa ragazza di nome Luna che ha il potere speciale di emettere dalle mani un vivido colore rosso, con cui esprime il suo talento. Ma dietro questo dono c'è una dolorosa realtà: il padre di Luna, Furio è un uomo violento. Quando il legame tra i due adolescenti diventa amicizia, Luna improvvisamente scompare. Ernesto dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare la vita a quella strana ragazzina di cui si è innamorato. Francesco Filippi è un autore di animazione di formazione pedagogica. All'attivo ha centinaia di premi e selezioni ai festival di tutto il mondo con i precedenti corti.