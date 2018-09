Robotica e intelligenza artificiale: dal 1 al 4 ottobre alla Casa del Cinema a Roma quattro film aspettando Maker Faire

dal 1 al 4 ottobre nell'ambito della rassegna cinematografica Brain+, organizzata in collaborazione con BrainForum e BrainCircleItalia, come anticipazione della sesta edizione di Maker Faire Rome European Edition, in programma alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre.



La proiezione dei quattro film (a ingresso gratuito) centrati sul rapporto tra uomo, robotica e intelligenza artificiale sarà preceduta da un breve dibattito moderato dalla curatrice, giornalista e presidente di BrainCircleItalia, Viviana Kasam, cui prenderanno parte esponenti del mondo scientifico e accademico, insieme ad esperti delle diverse materie trattate. «In attesa di Maker Faire Rome, che prepara una grande area dedicata alla Robotica e all'Intelligenza Artificiale - spiegano gli organizzatori - l'obiettivo principale di Brain+ è cercare di avvicinare un pubblico di non addetti ai lavori, e di giovani, alla ricerca scientifica, provando a uscire dalle aule universitarie, dai centri di ricerca e dalle sale conferenze e affrontando temi ormai di grande attualità e interesse scientifico con un linguaggio, quello del cinema, certamente più accattivante e comprensibile».

“Minority Report” di Steven Spielberg, “Manchurian Candidate” di Jonathan Demme, “Ex Machina” di Alex Gardland e “A.I. Intelligenza Artificiale” sempre di Spielberg. Sono i quattro film in programma alla Casa del Cinema di Villa Borghese