Luc Besson, per il regista archiviata l'accusa di stupro

Con un «non luogo a procedere» è stata archiviata l’inchiesta per stupro aperta nella primavera del 2018 nei confronti del regista francese Luc Besson, dopo la denuncia di un’attrice. «Luc Besson - ha scritto il suo avvocato Thierry Marembert - ha preso atto con soddisfazione della decisione del procuratore di non luogo a procedere sulle accuse di Sand Van Roy, che ha sempre formalmente smentito». «La decisione arriva dopo un’inchiesta molto completa - aggiunge il legale - alla quale lui ha pienamente cooperato». L’avvocato della Van Roy, 29 anni, Francis Szpiner, ha scritto su Twitter di voler presentare una denuncia con costituzione di parte civile «nei prossimi giorni»: «la procura - ritiene l’avvocato - non dovrebbe sostituirsi al giudice nel giudizio sul valore delle accuse». © RIPRODUZIONE RISERVATA