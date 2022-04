Lisa Kudrow da Friends alla Zia per un film Disney: «Bello poter essere d’ispirazione, ma che responsabilità»

Lunedì 4 Aprile 2022, 19:57

Non è cambiata molto da quando in “Friends”, la serie dei record che ha segnato tutta la serialità televisiva del nuovo millennio, interpretava l’eccentrica Phoebe. Capace di stonare ogni singola nota nei panni di quel personaggio (con la super hit “Gatto rognoso”) Lisa Kudrow interpreta, nel film disponibile su Disney+, “Meglio Nate che niente”, la zia aspirante attrice di Broadway che sprona suo nipote verso la strada per il successo. Nel film il tredicenne Nate Foster sogna con tutto se stesso Broadway. C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica.

Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno di nascosto nella Grande Mela per un’opportunità unica nella vita e per dimostrare a tutti che si sbagliano. Un incontro casuale con la zia Heidi, che Nate non vede da tempo, stravolge il suo viaggio. Insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Basato sul pluripremiato romanzo.

(Servizio a cura di Eva Carducci)