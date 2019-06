Lina Wertmuller dopo l'Oscar alla carriera avrà la stella sulla Hollywood Walk of Fame

Dopo l'Oscar alla carriera che le sarà consegnato il 27 ottobre, per Lina Wertmuller arriva un altro riconoscimento in America: la stella sulla Hollywood Walk of Fame. «Un traguardo di cui siamo orgogliosi con l'Istituto Capri nel mondo e Accademia internazionale Arte Ischia. Evviva Lina, evviva il cinema italiano», ha commentato Pascal Vicedomini che con le due istituzioni ha promosso il riconoscimento. La grande regista italiana che in ottobre riceverà l'Oscar sarà onorata sull'Hollywood Boulevards con la sua stella insieme ad artisti come Spike Lee, Julia Roberts, Mahershala Ali, Chris Hemsworth, Octavia Spencer e per la musica Elvis Cosello, Billy Idol, 50Cent, Alicia Keys. «Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto a Los Angeles dalle nostre associazioni - ha aggiunto Vicedomini - cosi come avvenne per le assegnazioni delle stelle a Bernando Bertolucci, ad Andrea Bocelli e ad Ennio Morricone. Il nuovo grande tributo a Lina riempie di felicità il cinema italiano e conferma come l'incessante opera di promozione di Los Angeles, Italia, ponte con i festival Capri,Hollywood e Ischia Global fest abbia dato ancora una volta i suoi frutti».

