Sono iniziate le riprese di D.N.A. (Decisamente Non Adatti), il film scritto, diretto e interpretato da Lillo e Greg per la prima volta dietro la macchina da presa. Le riprese della pellicola, prodotta da Lucky Red e Vision Distribution e scritta da Edoardo Falcone, Claudio Gregori (Greg) e Lillo Petrolo (Lillo), dureranno sei settimane e si svolgeranno a Roma.



Nel cast, al fianco di Lillo e Greg, Anna Foglietta. Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite. D.N.A. (Decisamente Non Adatti) arriverà nelle sale nella primavera 2020 distribuito da Vision Distribution.