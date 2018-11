Leonardo Pieraccioni: «In amore sono stato tradito. Laura? Le ho chiesto di recitare nel mio ultimo film ma mi ha lanciato il copione»

Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 11:00

spite in studio adove viene intervistato da Silvia Toffanin. L'attore inizia subito con battute e schetch comici che divertono il pubblico e la conduttrice, che lancia un video di presentazione di Pieraccioni raccontanto dal suo grande amico Giorgio Panariello.L'attore ironizza sul fatto che spesso in studio gli ospiti si commuovano, ma parlando della figlia Martina torna serio per pochi secondi e il suo cuore di papà si scioglie. Poi parla del suo ultimo film che vede tra i personaggi sul set la figlia Martina: «Io dico che è il mio primo film della seconda mandata, ho raccontato l'amore dopo averlo declinato in tutti i modi. A 53 anni ho raccontato la maratona che è lo sposarsi e lo stare insieme tanti anni». L'attore racconta in breve la trama del figlio e come in questa sua ultima pellicola il concetto stesso di amore è cambiato, forse anche perché lo stesso è cambiato nel cuore e nella mente dello stesso Pieraccioni.Poi Leonardo parla della sua vita da papà: «È un percorso meraviglioso che mi fa rivivere come ero io alla sua età». Poi parla di come la sua bimba ha vissuto le riprese sul set e della loro vita insieme. Pieraccioni parlando del suo film dice in motivi per cui bisogna lasciarsi, uno di quelli è il tradimento e confessa di essere stata tradito e di averlo scoperto spiando il telefono della sua partner. Poi parlando di amore Silvia chiede se ci spera ancora di incontarere quello della vita e lui risponde: «No ormai no, ho 53 anni sono felice così, sto bene».e confessa che lei è una delle sue prime lettrici: «Le ho chiesto se voleva essere una protagonista del film e lei mi ha tirato il copione e mi ha detto "di dirti nel film quello che ti dico nella vita di tutti i giorni non ce la fò"».