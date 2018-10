Leonardo Pieraccioni: finite le riprese del nuovo film "Se son rose"

L'attore e regista Leonardo Pieraccioni ha terminato il montaggio del film "Se son Rose", che è praticamente pronto per la sala (uscita prevista il 29 novembre). Lo ha annunciato lui stesso oggi pomeriggio nella cerimonia in cui ha ricevuto a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il premio "San Michele d'Oro". Il film peraltro si conclude con una scena ripresa nel piccolo aeroporto di Arezzo, vicino a Castiglion Fiorentino.



Nell'incontro pubblico, scherzando con il sindaco della cittadina Mario Agnelli, Pieraccioni ha detto: «Da queste parti è nato Roberto Benigni e gli avete fatto una statua in bronzo. Prometto che se mi fate una statua anche a me, giro il prossimo film proprio

qui». Poi Pieraccioni ha partecipato a una serata di beneficenza organizzata dall'associazione Solidarietà in Buone Mani di don Giuliano Faralli, conosciuto ai tempi del film "Il Ciclone", e finalizzata a aiutare le popolazioni di Perù e Sierra Leone cui hanno partecipato circa 800 persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA