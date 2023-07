​“La Stanza del Tempo Sospeso” per la Regia di Olga Merli e Andrea: ecco il cast

​“La Stanza del Tempo Sospeso” per la Regia di Olga Merli e Andrea Giancarli, realizzato da tre efficaci produzioni “Il Serpente Aureo Film” con “Giacorox Film” e “Immagine the stars” ha finalmente svelato il cast finale: Caterina Misasi, Yari Gugliucci, Raniero Monaco di Lapio, Reyson Grumelli, Cristina Moglia, Erika Franceschini, Anna Lou Castoldi, Luca Giancamilli, Carla Cagnetti, Adelia Rossi, Giordana Marconi e Gabriele Martino, insieme a molti altri interpreti emergenti del panorama cinematografico nazionale. Questo è il gruppo dei protagonisti principali del film, liberamente ispirato al romanzo “Il Manoscritto” della scrittrice Stefania Convalle. Continuano alacremente le riprese nell’incantevole e affascinante borgo medioevale di Serra de’ Conti in provincia di Ancona che andranno a terminare la prima settimana di agosto.