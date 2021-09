Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:06

RIESE PIO X - Dalla bottega in paese alla mostra del Cinema di Venezia: i vestiti di Cristina Tosin toccano anima, cuore e red carpet. Ad indossarli è stato anche il noto truccatore e visagista Diego Dalla Palma. Nello spazio della Regione Veneto è stato presentato lo scorso 3 settembre il cortometraggio Renaissance diretto dal regista Youssef Da Lima girato all'interno del teatro comunale di Thiene (chiuso per il Covid) dove ha potuto far sfilare abiti uomo e donna ideati da Laura Milan e realizzati da Cristina Tosin, nella sua Sartoria Cristin di Riese, in via Piave. A prender parte alla proiezione è stato anche Diego Dalla Palma che ha indossato i vestiti cuciti su misura per lui dalle abili mani di Cristina.



L'ORGOGLIO

«Diego ha indossato abiti confezionati nella mia sartoria afferma entusiasta Tonin E' stata una grande emozione non solo quando li ho visti a Venezia ma anche quando sono stati indossati per la prima volta. Ho visto l'entusiasmo di Diego nel provare le varie giacche e completi. Per lui ho realizzato una giacca con bordi di lunghezza diversa, in lino rosso melange, un gilet in broccato di seta con i caratteristici disegni floreali, pantaloni di lino gessato a righe che riprendono il rosso della giacca. Tutti abiti ideati da Laura Milan che hanno accolto i suggerimenti di Diego che voleva una giacca particolare, asimmetrica e dai colori vivaci. E io l'ho realizzata. Ho avuto il piacere negli anni di partecipare a congressi mondiali e di seguire lezioni con tecnici importanti, tutti momenti belli ma vedere i miei vestiti alla mostra del cinema è incredibile».



LA STORIA

Un importante traguardo e allo stesso tempo trampolino per Cristina Tosin, originaria di Bassano, che ha aperto la propria sartoria nel 1987 a Riese ma che ha iniziato a cucire da quando aveva 12 anni. «Ho aperto la mia sartoria grazie al supporto di mio marito dopo un periodo complicato afferma Il suo stipendio all'inizio serviva per comprare i materiali per il mio lavoro. Dopo il parto è stato difficile trovare un nuovo lavoro così ho deciso di aprire un'attività tutta mia. Oggi continuo a fare congressi e aggiornamenti perché voglio conoscere cambiamenti e tendenze». Tosin è da anni associata a Confartigianato Castelfranco che, con il presidente Maurizio Cattapan, è stata tra i primi a congratularsi con lei. «Siamo davvero molto felici e orgogliosi che una nostra artigiana abbia raggiunto un traguardo così importante afferma Questa è la dimostrazione che le piccole realtà del territorio si confermano essere i reali ed autentici protagonisti di valore del tessuto economico del nostro Paese».

L. R.