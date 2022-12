L'amore non va in vacanza, arriva il sequel del film: Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet di nuovo insieme dopo 17 anni

"L'amore non va in vacanza" è la commedia romantica che è stata una delle preferite di Natale per anni, dopo la sua uscita nel 2006. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black e Jude Law si sono tutti riuniti per recitare nel film di successo al botteghino, ma molti fan non possono fare a meno di chiedersi cosa sarebbe successo tra Amanda (Cameron) e Graham (Jude) e Iris (Kate) e Miles (Jack) per tutti questi anni. A partire dal prossimo anno sembra che i fan non dovranno più aspettare poiché il cast del film originale dovrebbe riunirsi per realizzare un sequel a 17 anni dall'originale. Secondo quanto riferito da una fonte, Cameron, 50, Kate, 47, Jude, 49 e Jack, 53, si sarebbero tutti iscritti per iniziare le riprese.Lo scrive The Sun: "Il piano è di iniziare a girare le scene il prossimo anno, principalmente nel Regno Unito e in Europa. È uno dei film di maggior successo nel suo genere e viene ancora apprezzato ogni anno da milioni di fan in tutto il mondo: ha perfettamente senso rivisitare quei personaggi e scoprire cosa ne è stato delle loro vite dopo che si sono uniti. Sarà divertente, toccante e commovente, proprio quello che tutti vogliono per Natale".

Nel film ci sono due donne che si scambiano casa durante il periodo festivo - con Iris che soggiorna nell'elegante appartamento di Los Angeles di Amanda mentre Amanda si ritira nella fuga di campagna di Iris. Entrambe sono alla ricerca di un cambio di passo nelle loro vite dopo aver subito brutte rotture, ma finiscono per innamorarsi l'uno dei mondi dell'altro - con Amanda che si innamora del fratello di Iris, Graham, e Iris che trova l'amore con il collega di Amanda, Miles. Il film è costato 70 milioni di sterline, ma ha continuato a guadagnare oltre 200 milioni di sterline al botteghino.