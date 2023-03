“L'amore allegro” di Francesco Bonelli su Amazon Prime Video, ultimo film di Ludovica Bargellini morta sulla Colombo un anno fa Trailer

È arrivato su Amazon Prive Video il film L'amore allegro, commedia di Francesco Bonelli che è anche attore con la compianta Ludovica Bargellini, morta un anno fa sulla Colombo, Silvio Impegnoso, Maurizio Mattioli, Valentina Ruggeri, Teresa Federico.

Una commedia sarcastica, che ha l’urgenza di parlare con un linguaggio diretto al pubblico, per raccontargli la verità. Quella che ogni tanto ci fa alzare le spallucce perché non si può cambiare, o perché va bene così o perché ci hanno detto che è la cosa giusta da fare, o perché bisogna farla e basta.

È un film sull’amore, sugli errori e sulle scelte. Amicizia, passione e comicità sono gli ingredienti di questa commedia tutta all’Italiana, immersa in una Roma coinvolgente e romantica, dove non mancano i fioristi ad ogni angolo, tassisti pazienti alle prese con giovani innamorati in fuga e meravigliose strade dove tutto è possibile. L'interpretazione di Bonelli è piano di uno humour nuovo,dai tempi imprevedibili, davvero irresistibile e inedito. La straordinaria partecipazione di Maurizio Mattioli, tra gli attori italiani più amati, ha conferito a questa commedia il sapore di casa. Tra gli interpreti principali di questo film, Ludovica Bargellini, scomparsa in un incidente stradale. L'arte di questa attrice di 35 anni, originaria di Pistoia, che aveva recitato anche per Sorrentino, continuerà a brillare in questa pellicola.