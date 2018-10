“KM1_Città Visuale Festival” a Corviale, una vetrina sulla rigenerazione urbana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tre giorni di Festival dedicato a tutte le arti. Dalla fotografia, pittura e architettura, alle performances musicali e teatrali fino alle installazioni multimediali. Si chiama “KM1_Città Visuale Festival” e il progetto è stato presentato in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Si svolge a Roma dal 19 al 21 di ottobre presso gli spazi del Complesso Nuovo Corviale, quartiere sud-ovest della capitale». Così in una nota gli organizzatori hanno spiegato l’evento. «È il primo Festival in assoluto - si legge nella nota - dedicato alla rigenerazione urbana affinché le periferie non siano da intendere solo come luoghi di degrado ma anche come opportunità per una nuova gestione degli spazi e per la realizzazione di nuove idee. E l’arte è senza dubbio la risposta più nobile a quella decadenza cui le periferie troppo spesso sono destinate. Un progetto innovativo e coraggioso, contro le discriminazioni e oltre i pregiudizi di cui testimonial è Filippo Roma, de Le Iene che ha sottolineato l’importanza di valorizzare i contesti di periferia affinché l’intero territorio urbano possa vantare una maggiore dignità, umana innanzitutto».