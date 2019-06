Netflix, arriva “Klaus“ primo cartoon prodotto dalla piattaforma streaming

Dal co-creatore di Cattivissimo me, Sergio Pablos, sta per arrivare il primo film animato di Netflix: Klaus, in anteprima all’autorevole festival di Annecy (10-15 giugno) e poi prossimamente sulla piattaforma di streaming. “Klaus” è stato prodotto interamente a Madrid, in Spagna, e realizzato da un team internazionale composto da alcuni dei più talentuosi disegnatori a mano provenienti da tutto il mondo. Nella storia, un giovane postino scandinavo di nome Jesper ha la possibilità di dare una svolta alla sua carriera quando gli viene affidato il compito di consegnare la posta in uno sperduto villaggio del freddo nord. Qui incontra un misterioso giocattolaio dalla barba bianca di nome Klaus. Il film introduce uno stile unico che unisce tecniche d’animazione tradizionali (disegnate a mano) con tecnologie all’avanguardia. © RIPRODUZIONE RISERVATA