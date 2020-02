Morto Kirk Douglas, icona di Hollywood: aveva 103 anni. Michael su Fb: «Papà, ti amo tanto»

È morto all'età di 103 anni Kirk Douglas, icona di Hollywood e star di film cult come "Spartacus". Lo riferiscono i media americani. Kirk Douglas, che aveva festeggiato il suo 103esimo compleanno lo scorso 9 dicembre, era il più longevo detentore di un premio Oscar.

A darne l'annuncio è stato il figlio Michael Douglas su Facebook: «È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all'età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'età d'oro dei film, il cui impegno umanitario per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo. Ma per me, i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà - si legge nel post - per Catherine, un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipote, il loro nonno amorevole, e per sua moglie Anne, un marito meraviglioso. La vita di Kirk è stata ben vissuta e lascia un'eredità nel cinema che durerà per le generazioni a venire, e una storia come un famoso filantropo che ha lavorato per aiutare la gente e portare la pace sul pianeta. Vorrei concludere con le parole che gli ho detto durante il suo ultimo compleanno e che rimarranno sempre vere. Papà, ti amo così tanto e sono così orgoglioso di essere tuo figlio. #KirkDouglas».

BREAKING: Legendary Actor Kirk Douglas Has Died https://t.co/tYax3jTcmH — TMZ (@TMZ) February 5, 2020

Kirk Douglas era figlio di immigrati russi, e il suo vero nome era Issur Danielovitch, poi cambiato in Isadore Demsky e infine in , e il suo vero nome era Issur Danielovitch, poi cambiato in Isadore Demsky e infine in Kirk Douglas . Nella sua carriera ha accumulato ben tre nomination all’Oscar e tre ai Golden Globes. Ma aveva cominciato con il teatro, a Broadway, negli anni 40. Mise la sua carriera in naftalina nel 1941, per arruolarsi nella Marina e partecipare alla Seconda Guerra Mondiale. Dopo vari tentativi, anche in parti leggere, Douglas sfondò con "L'asso nella manica" (1951) di Billy Wilder, in cui interpretava la parte di un giornalista senza scrupoli. La sua parte più famosa rimane comunque quella nel kolossal "Spartacus" diretto da Stanley Kubrick. L’ultima sua parte in un film risale al 2004, in Illusion di Michael Goorjian, in cui interpretava la parte di un regista moribondo. Ma da allora era stato molto attivo nei diritti civili, in difesa degli afro-americani e delle tribù indigene.

