Kevin Spacey ha chiesto che sia rigettata la causa per abusi sessuali da parte di un massaggiatore anonimo. Lo scrive Hollywood Reporter. L’attore era stato citato in giudizio per aver presumibilmente forzato un massaggiatore a tastarlo sui testicoli prima di tentare di avere un rapporto orale nella sua casa di Malibù.

Secondo il legale di Spacey, l'accusatore non può rimanere anonimo perché sarebbe violato il procedimento giudiziario aperto al pubblico con entrambi le parti che dovrebbero essere identificate.