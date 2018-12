Kevin Hart presenterà il gala degli Oscar: l'annuncio su Twitter

ll comico e attore statunitense Kevin Hart presenterà il prossimo gala degli Oscar. Lo ha annunciato lui stesso sui social: «Sono molto felice di annunciare che è finalmente arrivato il giorno in cui presenterò gli Oscar», ha scritto nei suoi account Instagram e Twitter.



«Benvenuto in famiglia», ha twittato da parte sua l'Hollywood Academy. Classe 1979, padre di tre figli, Hart non è alla sua prima esperienza nella “ conduzione ” di un premio di rilievo internazionale avendo presentato gli MTV Video Music Awards. In carriera ha partecipato a film quali “ Paper Soldiers ” , “ Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà ” , “ Scary Movie 4 ” , “ Jumanji: Welcome to the Jungle ” .



Hart subentra così al comico Jimmy Jimmel, che ha presentato il gala l'anno scorso e quest'anno. La 91esima cerimonia degli Oscar si terrà il 24 febbraio prossimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA