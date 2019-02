Contro le molestie sessuali arriva il volto di Julianne Moore per l’agenda dello stato di New York. L’attrice ha infatti promosso il lancio del pacchetto di leggi per prevenire gli abusi contro le donne previsto nella cosiddetta “Women’s Justice Agenda” approvata di recente dal governatore Andrew Cuomo. Tra i provvedimenti previsti per il 2019 l’abolizione dei termini di prescrizione per le accuse di stupro e maggiore protezione contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. L’attrice premio Oscar è una delle principali rappresentanti del movimento “Times Up” contro appunto le molestie e le disparità di genere sui luoghi di lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA