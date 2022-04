Jim Carrey per Sonic 2: «I miei baffi nel film sono proporzionali al mio ego»

Giovedì 7 Aprile 2022, 13:00

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova avventura in Sonic 2 - Il film, distribuito dal 7 aprile da Eagle Pictures. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik (Jim Carrey) è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.

Diretto dai registi di The Fast and the Furious e Deadpool. Il film vede anche il ritorno di James Marsden. Una lettera d’amore per tutti gli amanti del videogioco, un film adatto a tutte le età, soprattutto per le nuove generazioni, e primo e vero adattamento cinematografico di un videogame a funzionare su grande schermo. Della la difficoltà di adattamento, della fascinazione verso i ruoli da villain, e dell'importanza di trasmettere i giusti valori alle nuove generazioni, ne abbiamo parlato in video con il cast di Sonic 2.

(Servizio a cura di Eva Carducci)