In Playmobil -The Movie presta la voce al malvagio (e un pò folle) imperatore Maximus, che la protagonista Marla incontra nel Colosseo durante il suo viaggio. J-Ax racconta il personaggio del film di Lino Di Salvo: «Mi sono divertito tantissimo a interpretarlo, è un cattivo simpatico, e ho trovato tanti punti in comune con lui», dice. Il perché è presto detto: «È un egocentrico - spiega il cantante - cui piace cantare, organizzare spettacoli e metter la vita degli altri in pericolo: ovvio che mi sono trovato a mio agio in questa parte!». © RIPRODUZIONE RISERVATA