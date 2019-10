J-Ax a Cristina D'Avena, doppiatori in Playmobil: «Sono sempre stato un fan del galeone dei pirati e delle tue sigle»

Da oltre 45 anni, scatenano l'immaginazione dei bambini. Sono i Playmobil, action figure, con gambe e braccia mobili, nati negli anni Settanta in Germania. Il film, che al cinema uscirà il 31 dicembre, è stato presentato ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma. Oggi sono stati trasformati in un film d'animazione, diretto da Lino Di Salvo, regista di grande esperienza (capo animazione di Frozen), e due doppiatori d'eccezione nella versione italiana. Il rapper J-Ax, presta la sua voce al cattivo di turno, l'Imperatore Maximus, mentre la cantante Cristina D'Avena, interprete delle sigle dei cartoon più famose di sempre, ha doppiato la Fata Madrina, un personaggio centrale nell'aiutare, la protagonista Marla, a ritrovare suo fratello, che dal mondo reale è finito in quello fantastico dei Playmobil.



Al regista del film Lino DiSalvo, Playmobil: The Movie ha offerto l'opportunità di ricordare come giocava con i suoi giocattoli preferiti quando era bambino. «Giocattoli come Playmobil sono una porta di accesso ai tuoi ricordi passatii, come macchine del tempo e quando ti riportano indietro, ti riaccendono immediatamente quella scintilla. Ho avuto l'ispirazione per il film quando ho visitato la mia casa d'infanzia e ho trovato alcuni dei miei giocattoli»

«Mi sono divertito molto a doppiare il cattivo imperatore Maximus. – spiega J-Ax – è un dittatore viziato che nasconde però la sua parte infantile e tenera tanto da credere di poter controllare il popolo dandogli un grande spettacolo da guardare. E' stata un'esperienza nuova e interessante per me, soprattutto perché da bambino sognavo il mitico galeone dei Playmobil, che sono riuscito a comprare da un collezionista con i primi soldi guadagnati con la musica».



Anche Cristina D'Avena, interprete delle più celebri sigle dei cartoni animati, si «è divertita un sacco a doppiare il personaggio della Fata Madrina, perché in un certo senso mi sento un po’ come lei anche io. Durante i miei concerti, esorto sempre il mio pubblico ad inseguire i propri sogni, perché credendoc, si possono avverare. E poi lavorare con J-Ax, che ha cantato Pollon nel mio ultimo disco, e con spero di collaborare ancora è sempre straordinario».

