Italy On Screen Today, "Io capitano" vola ai Golden Globes dopo la premiere a Manhattan

È ufficiale. Io Capitano, l’ultimo capolavoro di Matteo Garrone è nella lista dei sei film internazionali dei Golden Globes. Il film premiato alla Mostra del Cinema di Venezia ha aperto a New York la rassegna cinematografica Italy On Screen Today New York Film & Tv Series. In sala i Golden Globes Voters i cui voti sono stati molto probabilmente decisivi per la scelta vincente di far entrare Io Capitano nella nomination del 7 gennaio.

“È stato un privilegio supportare la campagna promozionale di “Io Capitano” di Matteo Garrone, invitando i votanti dei Golden Globes, i membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) e i giudici dei Critics' Choice Awards alla nostra proiezione a Manhattan” ha dichiarato la direttrice di Italy On Screen Today New York, Loredana Commonara la quale ha aggiunto: “I tempi erano propizi per promuovere un film di tale rilevanza culturale e sociale. La conferma è venuta dall'entusiasmo palpabile dei votanti (e non solo) all'uscita della sala. Auguro ogni successo a Garrone, al cast, alle produzioni e al futuro di questo magnifico lavoro: un'opera che affronta un'emergenza internazionale rilevante per tutti, esprimendola con una vena poetica che coinvolge profondamente ogni spettatore”.

La corsa per il premio del 7 gennaio è un bel segnale in vista delle nomination agli Oscar 2024, dopo l’acquisizione anche dei diritti di distribuzione da parte di Cohen Media Group, nota casa di distribuzione di tutto il Nord America.

Con un film che parla dritto al cuore delle persone, alla loro memoria storica e ai loro sogni fatti di speranze, il film di Garrone è riuscito a commuovere il pubblico newyorkese e le celebrities presenti all’VIII^ edizione di un festival ormai noto oltreoceano. Tra loro Trudie Styler, Adam Gordon, Roderick Spencer, Giovanni Morricone, figlio del Maestro Ennio e l’attrice Golden Globes awards,

Alfré Woodard.

Clamorosa la standing ovation al teatro dedicato a Robin Williams – The Sag-Aftra Foundation - nel cuore di Manhattan, a pochi passi da Central Park e da Columbus Circle, che ha visto una lunga coda di newyorkesi in attesa dell’ultima fatica di Matteo Garrone. Spettatori visibilmente commossi a fine proiezione che hanno mostrato il pieno gradimento alzandosi in piedi di fronte all’arrivo sul palco del regista Matteo Garrone, dei protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, nonché del consulente alla sceneggiatura Mamadou Kouassi. Una standing ovation accompagnata da un lunghissimo scroscio di applausi.

Presenti in sala, Paolo Del Brocco amministratore delegato di Rai Cinema - tra i co-produttori del film - il Console generale Fabrizio di Michele che nel pomeriggio ha aperto la sede del consolato a Park Avenue, per ospitare la conferenza stampa. “L’immigrazione e lo schiavismo riaprono ferite profonde nell’animo degli americani. Squarci indelebili che difficilmente riescono a rimarginarsi nonostante i cambi generazionali” ha detto Matteo Garrone alla numerosa platea di americani, vip internazionali e italiani residenti a New York. “Quello che mostro nel film, è il dietro le quinte di un viaggio della Speranza: leviolenze della polizia libica, le torture nei centri di detenzione, lo schiavismo. Noi raccontiamo tutto questo attraverso l’interpretazione spontanea e vera dei due protagonisti aiutati da chi quel viaggio lo ha fatto davvero – Mamadou Kouassi, ndr. – ed è per questo che Io Capitanio toccherà i cuori degli americani, un popolo di migranti che in passato ha conosciuto questi stessi drammi”, ha precisato il regista.

Con la nomina ora ai golden globes, La stagione dei premi è ufficialmente cominciata.

Dita incrociate, anzi … fingers crossed.

ITALY ON SCREEN TODAY NEW YORK-FILM&TV SERIES FEST

Italy on Screen Today New York-Film&Tv Series Fest si realizza grazie al contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il supporto del Consolato Generale d'Italia a New York, l’Istituto Italiano di Cultura, New York University-Casa Italiana Zerilli Marimò, Rai Cinema e la collaborazione di prestigiosi partner come Italy for Movies, la New York Film Academy e il Centro Sperimentale di Cinematografia, con il lavoro della società responsabile alla comunicazione, StrategicA Communication, il festival continua a essere una vetrina fondamentale per le migliori produzioni italiane contemporanee. Anche quest'anno, la rassegna cinematografica collabora con Italy for Movies (www.italyformovies.com), il portale delle location italiane e degli incentivi finanziari gestiti da Cinecittà, in collaborazione con le Film Commission italiane e coordinato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero della Cultura). Il portale, disponibile anche come app nei negozi digitali, fornisce una serie di informazioni utili sulle location e sulle opportunità di finanziamento disponibili per le produzioni che vogliono girare in Italia, oltre a notizie del settore, informazioni interessanti e suggerimenti di itinerari per gli amanti del cinema che desiderano visitare i luoghi apparsi sullo schermo.

MAGGIORI DETTAGLI SUL FILM

Io Capitano racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono dall’Africa, precisamente da Dakar, capitale del Senegal per affrontare un lungo viaggio verso l'Europa. Il viaggio si trasforma in un'odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e di ipocrisia.

Il viaggio raccontato da Garrone è senza ombra di dubbio una potente metafora della vita. Un po’ come Pinocchio, il protagonista, Seydou, va alla scoperta del mondo e del suo coraggio di vivere. Ma Seydou non parte da solo: con lui c’è Moussa, il cugino che l’ha convinto ad affrontare la colossale e pericolosa impresa, spingendolo a scappare da casa. Una volta partiti e coinvolti nel flusso della migrazione, i due si trovano davanti alla drammatica realtà che li cambierà profondamente.

Con una totale fedeltà realistica, il film non nasconde la povertà che circonda i personaggi, né il dolore e le atrocità del mondo circostante. Tra la favola e il realismo, la trama mette al centro un ragazzo (lo straordinario esordiente Seydou Sarr) che cerca, attraverso il viaggio, il suo posto nel mondo. Una storia epica e universale che parla in fondo di tutti noi.

MOTIVAZIONE UFFICIALE DEL PREMIO LEONE D’ARGENTO E PREMO MASTROIANNI AL CINEMA DI VENEZIA

"Per aver incarnato con grande potenza e maestria cinematografica il desiderio universale di ricerca della libertà e della felicità. Creando un'epica del sogno che mette in scena il coraggio e il dolore che segnano da sempre le migrazioni, in una dimensione di profonda umanità". L'annuncio delle shortlist (la lista di 15 titoli che precede le vere e proprie candidature per il miglior film internazionale) è previsto per il 21 dicembre 2023, le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.