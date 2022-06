Isola del Cinema, un giro tra le star in ottanta giorni: ecco il programma

È un appuntamento storico dell'estate romana fin dal 1995 e quest'anno, per la sua 28esima edizione, tornerà in presenza nel suo luogo d'elezione, sull'Isola Tiberina: aprirà giovedì 16 giugno fino a sabato 3 settembre L'Isola del Cinema, con proiezioni, mostre, eventi speciali, masterclass e incontri distribuiti in 80 giorni di programmazione. Diretta da Giorgio Ginori, la manifestazione aprirà con un omaggio a Monica Vitti il 16, e la proiezione a ingresso gratuito alle 21,30 del film di Ettore Scola Dramma della gelosia (Tutti i particolari in cronaca).

Grande spazio al cinema italiano

Come sempre grande spazio sarà dato al cinema italiano, protagonista con una serie di film accompagnati dai rispettivi registi: il 17 Freaks out con Gabriele Mainetti, il 24 Diabolik con i Manetti Bros, il 28 il documentario Climbing Iran con Francesca Borghetti. Il 30 giugno sarà invece la volta di Alcarràs, il film catalano vincitore dell'Orso d'oro a Berlino, presentato dal produttore italiano Giovanni Pompili. Sempre a giugno sull'Isola del Cinema sarà possibile vedere È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (18 giugno), Marx può aspettare di Marco Bellocchio (19 giugno), Gli idoli delle donne di Eros Puglielli (26 giugno), Calcinculo di Chiara Bellosi (27 giugno) e Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (23 giugno), legato a una serata di raccolta fondi per la Comunità di Sant'Egidio.



Attesi sull'isola anche la commedia nera La persona peggiore del mondo di Joachim Trier (20 giugno), la Lady Diana di Spencer di Pablo Larrain (21 giugno), e il fenomeno della critica Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Novità di quest'anno il gemellaggio con Parigi, che porterà sull'Isola la Nouvelle Vague sul Tevere mentre nella capitale francese, negli stessi giorni, partirà sulle rive della Senna la Dolcevita-Sur-Seine, mostra su Roma e sui suoi set: in programma all'Isola del Cinema i film della Nouvelle Vague ma anche opere contemporanee e di animazione, oltre alla mostra fotografica di Raymond Cauchetier, fotografo di scena di Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Demy, Jacques Rozier e Claude Chabrol.



In occasione del centenario della nascita, Pier Paolo Pasolini sarà ricordato con la proiezione di parte delle sue opere e con il concorso di cortometraggi Mamma Roma e le città, che invita giovani registi under 30 a inviare cortometraggi della durata dai 3 ai 5 minuti, a tema e genere libero, a redazione@isoladelcinema.com (chiusura invio corti 10 agosto, primo premio 1000 euro e il passaggio per tre mesi sulla piattaforma Forme Web Tv). Altri omaggi saranno dedicati al regista Mauro Bolognini, a Federico Fellini e Ennio Morricone, mentre la sezione Isola Mondo presenterà i migliori artisti dal Brasile, dal Giappone (28 giugno), dalla Gran Bretagna e da Cuba (24 giugno).



Tornano anche il Premio del Pubblico OPS - Premio Opera Prima e Seconda, e l'European Women Filmaker, con la Repubblica Ceca come Paese ospite. Due le sale a disposizione, la Sala Arena Lexus all'aperto, da 500 posti (a pagamento), e la sala Cinelab dove saranno presentati tutti i film in lingua originale con sottotitoli. L'ingresso alla manifestazione sarà dalle ore 18 alle 2.