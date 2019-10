Luca Argentero presenta a Fiumicino "Io, Leonardo": bagno di folla nel terminal. Ambito iniziative culturali Adr

Ultimo aggiornamento: 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci , l'aeroporto di Fiumicino , nell'ambito delle iniziative culturali diper l'intrattenimento dei passeggeri, ha ospitato oggi Luca Argentero , protagonista del film d'arte Sky, da questa settimana in uscita sul grande schermo, "Io, Leonardo", pellicola diretta da Jesus Garces Lambert e impreziosita dalla voce narrante di Francesco Pannofino. L'evento, che ha calamitato l'attenzione, la partecipazione e l'interesse dei passeggeri in transito, che non hanno quindi perso l'occasione per scattare foto, girare video con tablet e smartphone e chiedere autografi e selfie con l'attore, si è svolto presso il molo partenze del terminal 1 all'altezza di una delle uscite di imbarco dove era stato precedentemente allestito un apposito spazio.Intervistato da Emilio Albertario, vice presidente della Stampa Romana, Argentero ha quindi parlato di quanto attento lavoro di preparazione e di studio sia stato necessario fare per arrivare poi ad indossare i panni del grande Genio italiano che ha portato alla realizzazione di un film "che aiuta così ad approfondire gli aspetti privati di Leonardo. Insomma - ha spiegato l'attore davanti alla platea di passeggeri - è un viaggio nella mente di Leonardo illustrato attraverso un'esplosione di immagini".Argentero, sollecitato dalle domande, ha poi parlato del suo rapporto con il mondo digitale, "che non disdegno. Anzi mi consente di lavorare anche quando sono in viaggio", e con i social. "Rispondo anche alle offese, a patto che - ha sottolineato - chi le fa si firmi con nome e cognome". Il mio futuro? "E' da 15 anni che faccio questo lavoro. 'Io, Leonardo', è solo l'ultimo dei film da me fin qui interpretati e - ha poi aggiunto divertito - mi auguro che non sia l'ultimo".