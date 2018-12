Morta Gloria Katz, sceneggiatrice di “American Graffiti” e “Indiana Jones”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sceneggiatrice cinematografica statunitense Gloria Katz, autrice di script per film di grande successo, è morta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, dopo una battaglia contro un tumore, all’età di 76 anni. L’annuncio della scomparsa al New York Times è stato dato dal marito, lo sceneggiatore e regista Willard Huyck. Katz e Huyck hanno firmato la sceneggiatura del film di culto generazionale “American Graffiti” (1973), diretto dal regista George Lucas, nostalgica rievocazione dell’adolescenza dei primi anni ‘60, ottenendo una nomination all’Oscar.La coppia scrisse anche la sceneggiatura del sequel “American Graffiti 2” (1979) diretto da Bill Norton. A Katz e Huyck si deve inoltre la sceneggiatura di uno dei maggiori successi di Hollywood al botteghino, “Indiana Jones e il tempio maledetto” (1984) di Steven Spielberg con Harrison Ford. La filmografia della coppia comprende “Messia del diavolo” (1973), “Baci da Parigi”(1979), “La miglior difesa è... la fuga” (1984) e “Howard e il destino del mondo” (1986). La carriera di sceneggiatrice di Gloria Katz si è chiusa con “Benvenuti a Radioland” (1994). Sebbene non accreditata, Katz, che ha collaborato a lungo con Lucas, lavorò anche a “Star Wars - Guerre stellari”, contribuendo alla caratterizzazione della Principessa Leia.