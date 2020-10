Incassi cinema, la Cina supera gli Usa, le sale chiuse penalizzano l'America

La Cina sorpassa il Nord America come il botteghino con i maggiori incassi al mondo. Con quasi 2 miliardi di dollari, per l’esattezza un miliardo e 988 milioni, il mercato cinese si afferma su quello degli Stati Uniti (con incassi per 1 miliardo e 937 milioni). Lo rivela un’analisi di Artisan Gateway secondo cui il divario è destinato a crescere entro la fine dell’anno. Il primato di mercato con i maggiori incassi al cinema al mondo è da sempre appartenuto al Nord America, ma la pandemia ha accelerato la transizione. Grazie alle misure di contenimento del virus, la Cina ha potuto aprire al 75% le sale cinematografiche, mentre negli Usa i cinema in città come New York e Los Angeles restano ancora chiusi. Inoltre quelli che dovevano essere i principali blockbuster per l’anno sono stati rinviati di un anno e nella peggiore delle ipotesi anche di due.

