Il vecchio Clint Eastwood, 88 anni, domina il box office: "Il corriere - the mule" è infatti al primo posto della top ten e, in un solo week end, ha incasstao 2.205.680. Ma va forte anche la commedia interpretata da Fabio De Luigi "10 gioni senza mamma", seconda in classifica con 2.133.793. Terza posizione per il cartoon "Dragon Trainer - il mondo nascosto" (5.522.346), seguito dal pluricandidato all'Oscar "Green Book" (3.632.571). "Creed II" continua a marciare spedito e, in quinta posizione totalizza 6.896.230. In sesta troviamo "Il Primo Re", epopea della fondazione di Roma parlata in latino arcaico (1.674.848), seguita dal "Mia e il leone bianco" arrivato ormai a 5.446.859. L'horror "L'esorcismo di Hannah Grace" è ottavo con 1.182.189. Nona posizione nella top ten per un altro film in corsa per gli Oscar, "La Favorita" (2.376.472). Chiude il tenero "Rémi" (225.432). © RIPRODUZIONE RISERVATA