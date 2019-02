Il professore cambia scuola, le difficoltà di alunni e insegnanti nella scuola 2.0

Spesso il cinema si è occupato del mondo della scuola. Raccontando il rapporto tra insegnante e professore, e dell'influenza del primo sulla crescita, non solo culturale, ma anche identitaria del secondo. Basti pensare al potente L'Attimo fuggente con Robin Williams. O per fare un esempio nostrano, La scuola di Daniele Luchetti con Silvio Orlando nei panni del prof. Rientra in questo filone anche Il professore cambia scuola, pellicola francese diretta da Olivier Ayache-Vidal, che affronta il tema, declinandolo secondo i tempi che corrono. Due in particolare: l'attenzione frammentata dei giovani ultrastimolati da social e smartphone, meno dai libri e le classi multiculturali che richiedono un continuo aggiornamento di insegnanti e metodi.



Nel film, l'eccellente professore Foucault (interpretato da Denis Podalydès), che insegna francese in un prestigioso liceo del centro pargino, viene trasferito dal ministero dell'istruzione in una scuola delle banlieue, l'estrema periferia della città. Qui l'insegnante si scontra con una evidente difficoltà, quella di alunni che vivono in un contesto sociale e familiare complesso, un muro che il docente fatica a scavalcare. Almeno all'inizio. Ecco allora che per carpire la loro attenzione, e conquistarne la fiducia, il professore dovrà misurarsi con se stesso, scendendo dal piedistallo culturale, per superare metodi fallimentari ed inadeguati. Il professore cambia scuola, affronta con i toni leggeri – mai superficiali – della migliore commedia francese (basti pensare a Quasi amici) tematiche di grande attualità, con cui la scuola, e più largamente le istituzioni, devono fare i conti adesso. Anche in Italia. Ne abbiamo parlato in una videointervista con Maria Rita Parsi, psicoterapeuta, da sempre attenta al mondo dell'educazione e della scuola.

