Si girerà a New York il remake americano del film di Paolo Virzì “Il capitale umano”

Si farà il remake americano di

Il capitale umano

, tratto dal film di Paolo Virzì del 2014 scritto da Francesco Piccolo, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Stephen Amidon, vincitore di sette David di Donatello. Indiana Production, che aveva prodotto il film originale con Rai Cinema, fa parte del team di produzione del remake insieme ai produttori Trudie Styler e Celine Rattray di Maven Pictures, Oren Moverman di Sight Unseen Pictures e Liev Schreiber e Matthew Stillman di Illuminated Content. Il cast del film comprende Liev Schreiber (Ray Donovan, Spotlight, X-Men), Marisa Tomei (nominata agli Academy Awards come miglior attrice per The Wrestler), Alex Wolff (Hereditary, Jumanji), Peter Sarsgaard (Garden State, An Education), Maya Hawke (Stranger Things), Paul Sparks (House of Cards, The Crown) e Betty Gabriel (The Purge, Get Out).



Le riprese avranno luogo a New York. L'adattamento è stato scritto da Oren Moverman, nominato agli Academy Awards per

Oltre Le Regole

nel 2009, e sarà diretto da Marc Meyers (My Friend Dahmer). «Solo la magia di questo mestiere può portare un romanzo americano ad essere un film italiano per poi essere un remake americano. Io e i miei soci amiamo il film di Virzì e siamo certi che la squadra che sta realizzando la versione Usa sarà all'altezza», commenta il produttore di Indiana Production Fabrizio Donvito.

