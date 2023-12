‘Il Cacciatore’ Robert De Niro torna al cinema per tre giorni in versione restaurata in 4K: trailer

Sabato 30 Dicembre 2023, 08:14

A 45 anni dalla sua prima uscita, ’Il Cacciatore’ di Michael Cimino torna al cinema in versione restaurata in 4K. L’appuntamento nelle sale è per il 22, 23 e 24 gennaio 2024, tre giorni in cui riscoprire uno dei film entrati nella storia o vederlo per la prima volta sul grande schermo. Capolavoro del cinema mondiale, il film vede splendido protagonista Robert De Niro, accompagnato da Christopher Walken, John Savage, John Cazale (nel suo ultimo ruolo) e Meryl Streep, che proprio con questo film inizia il suo lungo e ricco percorso di candidature all’Oscar. Immagini da Ufficio Stampa



