Hydrocosmos, la realtà virtuale in scena al Digital Media Fest

Proseguono le tappe di HYDROCOSMOS, film in VR diretto da Milad Tangshir prodotto da Tecnologia Filosofica in co-produzione con Coorpi, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con il sostegno di TAP Torino Arti Performative. Dal 10 al 12 Dicembre il lavoro sarà presente al DIGITAL MEDIA FEST a Roma presso la Casa del Cinema.

Hydrocosmos è un'esperienza di realtà virtuale che racconta l'arrivo dell'acqua e l'emergere della vita cosciente in un angolo remoto dell'universo. Una narrazione astratta, presentata attraverso una sinfonia di corpi performativi, immagini, suoni, luci e ombre.

Il lavoro è frutto dell’incontro artistico tra la coreografa-danzatrice Francesca Cinalli, il musicista Paolo De Santis e il regista cinematografico Milad Tangshir che ha guidato la compagnia nell’esplorazione del mezzo immersivo grazie ad una speciale residenza artistica realizzata negli spazi della Lavanderia a Vapore - Casa della Danza - di Collegno (TO) nel mese di Gennaio 2021.

HYDROCOSMOS è stato selezionato al 40° Vancouver International Film Festival (1-11 ottobre 2021), Terni Film Festival (6-14 novembre 2021), Torino Short Film Market XR Immersive corner al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino (1-3 dicembre 2021)