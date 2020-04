Hunger Games, in lavorazione il nuovo capitolo della saga

È in lavorazione un nuovo capitolo della saga Hunger Games. Lo ha annunciato la Lionsgate. Si tratta di un prequel basato sul libro The Ballad of Songbirds and Snake di Suzanne Collins, in uscita il 19 maggio. La Collins è anche l’autrice della trilogia Hunger Games. Il film, che sarà diretto da Francis Lawrence, è stato sceneggiato da Michael Arndt e Nina Jacobson, già sceneggiatori dei precedenti quattro adattamenti cinematografici con protagonista Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen. Non si hanno invece indiscrezioni sul cast. Il prequel è incentrato su Coriolanus Snow (antagonista dell’intera trilogia, e nemico giurato di Katnis) all’età di 18 anni, prima di diventare l’autocratico dominatore di Capitol City e di tutta Panem. © RIPRODUZIONE RISERVATA