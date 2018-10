Horror sempre superstar: con un incasso complessivo di 1.170.846 euro, "Halloween", nuova versione del classico interpretata ancora da Jamie Lee Curtis, domina il box office dell'ultimo week end. Lo seguono "A Star is Born", filmone musical-sentimentale con Lady Gaga e Bradley Cooper (arrivato a 4.998.191) e "Piccoli Brividi 2" (1.286.378). Al quarto posto della top ten si piazza onorevolmente "Euforia", la nuova regia di Valeria Golino (536.142). Quinta posizione per "Uno di famiglia" (493.943), sesta per il bel film interpretato da Emma Thompson "Il verdetto" (1.087.508). Buon risultato per il cartoon "Zanna Bianca" doppiato da Toni Servillo (1.561.327) mentre "Venom" ha battuto ogni record stagionale con un incasso complessivo di 8.094.594. Chiudono la classifica "Soldado" (1.154.680) e "Pupazzi senza gloria" (1.134.408) © RIPRODUZIONE RISERVATA