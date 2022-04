Hopper e il Tempio Perduto, i registi: «Un film che non farà controllare lo smartphone ai vostri figli»

Mercoledì 20 Aprile 2022, 16:30

Non è facile oggi realizzare un film per tutta la famiglia che sappia però tenere lontano gli smartphone, anche al cinema. Hopper e il Tempio Perduto, in sala dal 21 aprile, riesce nell’intento, raccontando una favola animata di integrazione, e accettazione delle nostre differenze, condita in salsa Indiana Jones.

Hopper è il giovane e coraggioso protagonista di questa storia, il cui più grande desiderio è quello di essere accettato da tutti e diventare un grande avventuriero al pari del suo padre adottivo, il re Peter. Quando suo zio Lapin, il “cattivo” del Regno, scappa di prigione e minaccia di rovesciare il Re, Hopper mette da parte ogni esitazione e decide di imbarcarsi in un’epica corsa contro il tempo insieme ad Abe la tartaruga, suo sarcastico aiutante e amico, e Meg, una spericolata puzzola esperta di arti marziali, per fermare le ambizioni dello zio e scoprire così la sua vera natura di lepre un po’ “speciale”.

(Servizio a cura di Eva Carducci)