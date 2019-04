Hitchcock, una mostra a Pisa tra foto e aneddoti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pisa si prepara a tremare di paura. Da domani, domenica 7 aprile, al 1° settembre, ilpresenta una mostra che indaga la figura del regista del brivido(1899-1980). Curata da Gianni Canova e prodotta e organizzata da ViDi, «Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures», presenta 70 fotografie e contenuti speciali provenienti dagli archivi della Major americana che conducono il pubblico nel backstage dei principali film di Hitchcock, facendo scoprire particolari curiosi sulla realizzazione delle scene più celebri, sull’impiego dei primi effetti speciali, sugli attori e sulla vita privata del regista inglese.Celebrato come uno dei principali e più influenti innovatori della storia del cinema, Hitchcock è famoso per il suo ingegno, le trame avvincenti, la gestione delle camere da presa, l’originale stile di montaggio, l’abilità nel tener viva la tensione in ogni singolo fotogramma. «Hitchcock, come hanno detto i critici della nouvelle vague - afferma Gianni Canova - è stato uno dei più grandi creatori di forme di tutto il Novecento. I suoi film, per quante volte li si riveda, sono ogni volta una sorpresa, ogni volta aprono nuove prospettive attraverso cui osservare il mondo e guardare la vita».