Il film “The United States vs. Billie Holiday”, il canto di dolore di Billie contro l'ingiustizia

In un misterioso esempio di arte che rispecchia la vita, due importanti film di Hollywood saranno presentati in anteprima a poche settimane di distanza, entrambi su campagne implacabili delle agenzie di intelligence del governo americano per mettere a tacere le influenti voci nere. Seguono da vicino un processo di impeachment in cui la maggioranza dei senatori del GOP ha mostrato la loro complicità nella violenza dei gruppi della supremazia bianca votando per assolvere l’istigatore in capo. Ciò crea un'attesa importante per l’arrivo simultaneo dei due film Giuda e il Messia Nero e degli Stati Uniti contro Billie Holiday

Andra Day regala una svolta da star abbagliante nel suo primo ruolo da protagonista; cattura il dolore lancinante della vita del grande cantante jazz sul palco e fuori, per non parlare della voce fumosa, del fraseggio flessibile e della narrazione musicale intima che hanno reso Holiday un talento leggendario.

Precedenti trattamenti biografici di Holiday - tra cui il Diana Ross del 1972, Lady Sings the Blues; l’adattamento teatrale del 2016, Lady Day at Emerson’s Bar & Grill; e il documentario del 2019 Billie - hanno fatto luce sulle sue strazianti esperienze infantili di sesso e la sua conseguente evoluzione in un ciclo di dipendenza e relazioni con uomini violenti e sfruttatori.

Daniels sposta la narrazione per concentrarsi maggiormente sul significato di Holiday come figura cardine nella guerra alla droga dell’FBI. Il materiale principale della sceneggiatrice Suzan-Lori Parks è stata una sezione del libro del 2015 del giornalista britannico Johann Hari, Chasing the Scream, una storia sulla criminalizzazione dei narcotici e del suo impatto, che pone Holiday all'inizio della crociata contro la droga. Come raccontato qui, questa era in gran parte una scusa per coprire i ripetuti tentativi falliti di impedirle di eseguire una delle sue canzoni più famose, “Strange Fruit”, un lamento inquietante per i neri americani linciati nel sud. La canzone è stata scritta da Abel Meeropol, un insegnante ebreo del Bronx i cui studenti avevano incluso James Baldwin.

In un periodo dove l’America, appena uscita dalla presidenza Trump, è continuamente marchiata dalle proteste del Black Lives Matter e i tentavi antidemocratici di golpe dei seguaci dell’ex presidente, quella di portare in alto ancora una volta l’urlo di resistenza della cantante afroamericana sembra un’operazione quantomeno attuale e necessaria per contrastare gli scenari grotteschi delle marce su Capitol Hill. In uscita su Hulu il 26 febbraio per la regia di Lee Daniels (Precious, The Paperboy, The Butler), The United States vs. Billie Holiday, scritto dalla drammaturga premio Pulitzer Suzan-Lori Parks, è incentrato sul controverso processo del 1947 per possesso di stupefacenti da parte dell’icona jazz qui interpretata dalla cantante Andra Day al suo debutto come protagonista. Un cinema che si muove continuamente sull’onda storiografica per un’America che è da rifare e di cui pian piano negli ultimi anni autori come McKay, Sorkin, Lee e Bigelow hanno raccontato storie e miti.

Parks è una brillante scrittrice nota per il lavoro teatrale (ha vinto un Pulitzer per Topdog / Underdog) che si immerge nei ritmi volatili, nelle ripetizioni e nei riff a flusso libero del jazz per trarne ispirazione, il che la farebbe sembrare una misura ideale per l’argomento. Ma la combinazione della teatralità dello scrittore con il gusto di Daniels per l’eccesso spesso serve come distrazione dal dolore feroce della storia di Holiday e dal crudo impegno che Day porta al ruolo. Il cast: Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Leslie Jordan, Miss Lawrence, Adriane Lenox, Natasha Lyonne, Rob Morgan, Da’Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell, Blake DeLong, Dana Gourrier, Melvin Gregg, Erik LaRay Harvey, Ray Shell.

