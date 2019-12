Harry Potter, tweet di J.K. Rowling diventa un boomerang: scivolone sui trans

La creatrice di Harry Potter contro i trans divide i social. J.K. Rowling sta ricevendo molte critiche su Twitter per un suo post sul caso di Maya Forstater, una ricercatrice britannica di 45 anni che è stata licenziata dal Centre for Global Development, organizzazione che si occupa di lotta alla povertà. Dopo una serie di tweet in cui criticava i piani del governo di fare dichiarare liberamente le persone la propria identità sessuale, la donna è stata licenziata. Fostater ha lanciato una campagna di crowdfunding per pagare le spese legali, ma ha poi perso la causa. J.K Rowling ha ora spezzato una lancia in suo favore su Twitter.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019

Ovvero: «Vestiti come vuoi. Fatti chiamare come vuoi. Vai a letto con qualunque adulto consenziente ti desideri.Vivi la tua vita al meglio, in pace e sicurezza.Ma si può davvero licenziare una donna per aver detto che il sesso esiste?»

Moltissimi utenti di Twitter l'hanno attaccata per questa presa di posizione, in cui, semplicemente, si chiedeva se licenziare una donna fosse lecito, soltanto per avere detto che il sesso di appartenenza è qualcosa di "reale". Molti hanno postato la foto di Emma Watson nel ruolo della Hermione di Harry Potter, alludendo chiaramente alla sua androginia, alle sue prese di posizione in favore di un genere "fluido".

Sul caso è intervenuta anche l'attrice Patricia Arquette, che si è schierata contro la Forstater per "molte ragioni", a cominciare dal fatto che, secondo lei, le donne che erano uomini non possono essere usate, come lei sostiene, per test medici pensati per le persone di sesso femminile.

She claims women’s healthcare can be negatively impacted because trans women can be used to test medications for women. This does not happen. Medical testing has not been applied fairly to women because of medical bias not because of trans women. — Patricia Arquette (@PattyArquette) December 19, 2019

Fatto sta che il tema è stato iperdibattuto, fino a superare i seicentomila tweet.