Indiana Jones, Glasgow si rifà il trucco anni '60 per il nuovo film con Harrison Ford

Bandiere a stelle e strisce, festoni e vetrine vintage hanno riempito il centro di Glasgow in Scozia per le riprese del nuovo film della saga di Indiana Jones in cui Harrison Ford tornerà a vestire i panni dell’avventuriero archeologo assieme a Pheobe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Tutta la zona intorno a Renfield Street, St Vincent Street e West Nile Street rievoca la New York di fine anni ‘60 nei giorni in cui gli astronauti dell’Apollo tornano a casa dopo la missione lunare.

Un cartello infatti recita «New York accoglie Armstrong, Aldrin e Collins», con riferimento agli astronauti dell’Apollo 11 che furono i primi uomini a mettere piede sulla luna nel 1969. Harrison Ford fin dal primo film della saga, I predatori dell’arca perduta (1981), ha indossato i panni dell’archeologo avventuriero, ripresi nel 1984 per Indiana Jones e il tempio maledetto, poi nell'89 in Indiana Jones e l’ultima crociata e nel quarto episodio del 2008, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. L’ultimo capitolo, il quinto, che non ha ancora un titolo, è in lavorazione da tempo e le riprese hanno subito alcuni rallentamenti a causa dalla pandemia di Covid. L’uscita del film è prevista per luglio 2022.