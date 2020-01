Harriet Frank Jr, morta la sceneggiatrice di “Norma Rae” di Martin Ritt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sceneggiatrice statunitense., che conquistò due nomination all’Oscar per Hud il selvaggio e Norma Rae, che con il defunto marito Irving Ravech ha formato una delle più grandi coppie di sceneggiatori della storia di Hollywood, è morta ieri nella sua casa di Los Angeles all’età di 96 anni.L’annuncio della scomparsa è stato dato dal nipote Michael Frank al New York Times. Harriet Frank Jr. e il marito Irving, scomparso nel 2010 a 89 anni, si conobbero quando erano entrambi giovani scrittori di soggetti per film nello staff della major Mgm e si sposarono nel 1946. Lavorarono insieme per la prima volta all’adattamento del romanzo The Hanlet di William Faulkner che nelle loro mani divenne il film La lunga estate calda (1958) del regista Martin Ritt con Paul Newman, Orson Welles, Joanne Woodward e Anthony Franciosa. Insieme hanno firmato 17 pellicole. Con Martin Ritt la coppia creò un sodalizio formidabile: nel 1963 il regista diresse Hud il selvaggio interpretato da Newman; la stessa accoppiata Ritt-Newman si ritrovò sul set di Hombre nel 1967. Ed entrambi i film furono prodotti dallo sceneggiatore Igor Ravetch. La coppia scrisse altre otto sceneggiature per Ritt, tra le quali Norma Rae (1979). Numerose furono le pellicole sceneggiate dalla coppia negli anni Cinquanta, tra le quali figurano La carovana maledetta, La valle della vendetta, Il complice segreto,La banda dei dieci, All’ombra del patibolo.