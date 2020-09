Gloria Guida: «Orgogliosa delle mie commedie, le trasmettono sempre e sono felice»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Torno sempre con piacere in Sicilia, le prime foto che uscirono dei miei dischi e dei miei provini li feci proprio qui a Taormina sulla spiaggia e ora a distanza di 40 anni li ritrovo sui social e mi fa molto piacere». Lo ha detto l’attrice Gloria Guida, premiata al Nations Award 2020 che si è svolto a Taormina. «Sono felice e orgogliosa delle commedie che ho fatto in passato che ora sono molto rivalutate e programmate spesso su vari i canali. Piacciono e divertono e questo mi rende felice. È stato un periodo divertente e spensierato dove però, si lavorava in modo serio e sul set era molto faticoso e impegnativo come orari e spostamenti». Sullo stop delle produzioni cinematografiche per il Covid 19 l’attrice osserva: «Oggi il coronavirus ha danneggiato molto il cinema, penso che gli artisti siano stati come categoria più emarginati di altri e speriamo che presto tutto ritorni come prima e il cinema si possa rilanciare. Le opportunità d’altronde ci sono per tutti con i film, il teatro, le serie le soap opera per tutti».