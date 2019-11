Proietti e Giallini, da gennaio sul set per “Io sono Babbo Natale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiranno a gennaio le riprese del nuovo film scritto e diretto da Edoardo Falcone (Se Dio Vuole), una commedia natalizia dal titolo provvisorio. Protagonisti d’eccezione. Prodotto da Lucky Red e Rai Cinema con 3 Marys, il film sarà interamente girato a Roma. Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. E' così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere? Dopo il successo de La befana vien di notte, a Natale 2020 una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di effetti speciali, sull’amicizia, sul valore degli affetti e sulla generosità.