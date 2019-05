Amal Clooney impegnata in una causa contro l'Isis, George preoccupato per i figli

George Clooney teme che lui e la sua famiglia siano in pericolo perché la moglie Amal sta portando una causa contro l’Isis davanti ad una corte francese. In particolare, è preoccupato per la sicurezza dei figli, i gemelli Alexander ed Ella, di quasi due anni.

«Mia moglie sta portando il primo caso contro l’Isis in tribunale, quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza reali, che dobbiamo affrontare quotidianamente», ha detto l’attore a “The Hollywood Reporter”. «Non vogliamo che i nostri figli siano dei bersagli, quindi dobbiamo prestare attenzione», ha aggiunto. Clooney, che ha sposato l’avvocatessa per i diritti umani nel 2014, ha detto che comunque ha «una vita piuttosto bella»: «Ho una moglie bellissima e due bellissimi bambini, ma ci sono cose che ti mancano, come andare con loro a Central Park».



