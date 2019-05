George Clooney e Amal invitano i fan a pranzo al lago di Como: volete andare?

L’appuntamento è fissato per metà luglio nella loro villa di Laglio, sul Lago di Como dove potrete partecipare a un pranzo con George Clooney ed Amal. Uno scherzo? Nienete affatto. Chiunque non voglia lasciarsi sfuggire l'occasione di banchettare con una delle coppie più glamour dello showbiz dovrà fare un’offerta a favore della Clooney Foundation che si occupa di combattere le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.

Come? Basta cliccare su Omaze, la piattaforma di raccolta fondi online, e scegliere se donare da 10 a 5mila dollari (o anche di più). Maggiore sarà la donazione maggiori saranno le possibilità di vincere questo doppio appuntamento: per ogni dollaro investito si comprano 10 “opportunità” di partecipare al pranzo in palio. È anche possibile partecipare senza fare alcun versamento, ma sarebbe poco elegante. Chi vincerà potrà degustare con George e Amal alcuni dei migliori prosecchi italiani, assaggio di salumi e formaggi, un biglietto aereo di andata e ritorno per due e l’hotel a 4 stelle. Nel video che accompagna l’invitoGeorge Clooney si diverta a citare John Fitzgerald Kennedy che durante un viaggio in Francia da presidente degli Stati Uniti disse: «Io sono l’uomo che accompagna Jacqueline a Parigi» E così Clooney in un dialogo con il regista simula di provare il discorso: «Ciao, Sono il marito di Amal Clooney George e vorremmo invitarvi a venire con noi al Lago di Como».

