“Freaks Out” di Gabriele Mainetti in sala dal 16 dicembre

Roma, la Grande Guerra, un circo: Freaks Out, l’atteso film di Gabriele Mainetti sta per sbarcare in sala. Appuntamento il 16 dicembre. Il soggetto è di Nicola Guaglianone, la sceneggiatura è firmata da Nicola Guaglianone e Gabriele Mainetti. Si tratta di una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con Gapbusters, in associazione con Voo e Be Tv. Quanto al cast è composto da Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini e Aurora Giovinazzo nel ruolo di Matilde, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, con Max Mazzotta e Franz Rogowski. Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia.

