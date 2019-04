Frank Matano omaggia Troisi a 25 anni dalla scomparsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rende omaggio a. A venticinque anni dalla scomparsa (4 giugno 1994) del grande artista, doppio appuntamento a Napoli mercoledì 17 aprile organizzato dal magazine digitale www.hotcorn.com.Si parte alle 18,30 con «» a Casa Lavazza, Palazzo Marigliano in Via San Biagio dei Librai (ingresso con prenotazione obbligatoria sul sito di Casa Lavazza). Matano, star giovane dal web al grande schermo, racconterà Troisi uomo e artista, e si confronterà sul tema della comicità al cinema tra passato e presente in un dibattito moderato da Andrea Morandi, direttore di Hot Corn, con la giornalista Ilaria Urbani. L’incontro anticipa la serata dedicata al regista e attore napoletano con il ritorno sul grande schermo di “Ricomincio da tre”, film d’esordio di Troisi con Lello Arena e Lorenza Marchegiani, in programma alle ore 20,30 al Cinema Modernissimo (Via Cisterna dell’Olio). Per le numerose richieste il film sarà in visione anche alle ore 21 in una seconda sala del Modernissimo. Entrambe le proiezioni sono sold out. Presenteranno il film Frank Matano e Andrea Morandi. Il doppio evento è targato www.hotcorn.com, il magazine digitale dalla vocazione internazionale che dopo Milano punta su Napoli per riportare in sala i titoli più amati.