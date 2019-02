Zeffirelli, per i suoi 96 anni Firenze organizza eventi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il prossimo martedì 12 febbraio Franco Zeffirelli compie 96 anni. Per celebrare il compleanno del Maestro, la Fondazione che porta il suo nome - e che ha sede a Palazzo San Firenze, nell’omonima piazza fiorentina - propone una serie di appuntamenti nell’arco dell’intera giornata. Per tutta la giornata di martedì 12 febbraio (dalle 10 alle 18) l’ingresso al Museo Zeffirelli - che in 22 sale propone testimonianze della settantennale carriera del Maestro - sarà gratuito per tutti i residenti di Firenze e dell’area metropolitana fiorentina, che vorranno scoprire la ricchissima collezione, da poco rinnovata con la presenza di otto nuovi costumi di scena. La giornata di appuntamenti in onore del Maestro si concluderà alle 20,30 nella Sala della Musica con il concerto di fisarmonica del giovanissimo talento Lorenzo Albanese, vincitore di “Amadeus Factory” 2017, primo e unico talent show in Italia dedicato alla musica classica e al jazz.