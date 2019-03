David speciale per la scenografa Francesca Lo Schiavo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scenografariceverà ilnel corso della 64ma edizione dei Premi David di Donatello che si terrà mercoledì 27 marzo in diretta in prima serata su Rai1 condotta da Carlo Conti. «Francesca Lo Schiavo, tre volte Premio Oscar, è una grande protagonista e un’eccellenza del nostro cinema - ha detto Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano - Ogni suo lavoro mostra una sorprendente vena artistica affiancata da una profonda conoscenza tecnica: la ricerca e la cura di ogni singolo dettaglio l’hanno portata ad arredare e creare set cinematografici indimenticabili che hanno contribuito a rendere magici e allo stesso tempo assolutamente credibili gli immaginari di alcuni grandi maestri come Martin Scorsese, Tim Burton, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Neil Jordan, Anthony Minghella e Kenneth Branagh. È una grande felicità assegnare il David Speciale a una donna che ha saputo imporre il proprio talento in campo internazionale».Francesca Lo Schiavo è fra le più note e apprezzate scenografe al mondo. Al fianco del marito Dante Ferretti, dopo sei candidature agli Oscar è stata premiata dall’Academy per il suo lavoro in “Sweeney Todd: il diabolico barbiere di Fleet Street” di Tim Burton, “The Aviator” e “Hugo Cabret” di Martin Scorsese. Di straordinario valore la collaborazione con il grande cineasta newyorkese in alcune delle sue opere più amate e celebrate, da “Kundun” a “Gangs of New York” fino a “Silence”.