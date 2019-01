© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saranno due dive leggendarie come Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida le protagoniste della edizione 2019 di “Filming Italy, - Los Angeles”, che si terrà dal 29 al 31 gennaio 2019 all’Istituto Italiano di Cultura Los Angeles e all’Harmony Gold Theater. La Cardinale sarà la madrina di questa quarta edizione del festival mentre, ad un anno dalla posa della Stella sulla Walk Of Fame, la Lollobrigida tornerà a Los Angeles come Presidente Onorario del Festival e per iniziare le riprese di “The Last Diva”, documentario curato dal regista Giulio Base, che ripercorre la sua straordinaria carriera.Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, “Filming Italy - Los Angeles” promuove l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana. «Siamo molto soddisfatti di annunciare una quarta edizione, ancora una volta all’insegna del grande cinema e dei talenti italiani conosciuti e stimati in tutto il mondo e di avere come ospite d’onore una diva come Claudia Cardinale», sottolinea Tiziana Rocca, che è il direttore artistico del festival. Tanti i film in programma e molti ospiti d’eccezione come Edward James Olmos che riceverà il «Filming Italy Achievement Award»; Raoul Bova che presenterà in esclusiva le prime immagini de “La Regina del Sud” prodotta da Telemondo Globas Studio e Netflix e il sesto episodio della fortunata serie “I Medici - Lorenzo il Magnifico”, andata in onda su Rai1; Giulio Base che presenterà “Il banchiere anarchico” in una proiezione ufficiale della HFPA; l’attore canadese Nolan Funk; Salvatore Esposito attore della serie TV italiana “Gomorra”; Steven Gaydos VP ed Executive Editor di Variety; Patrizia Fersurella produttrice di “Anche senza di te” e della Sunfilm Group che riceverà il Filming Italy Producer Award; Angela Prudenzi produttrice e sceneggiatrice di “Respiri”, nonché componente del Comitato di selezione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.