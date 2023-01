Da John Wick 4 a Barbie, i 10 film più attesi del 2023 al cinema

Mercoledì 4 Gennaio 2023, 10:49

Il calendario delle uscite del 2023 al cinema propone film molto attesi. Ecco allora la lista dei 10 film più attesi, tra quelli che hanno già una data di uscita certa. Non troverete quindi film come "Wonka", diretto da Paul King con Timothée Chalamet, Keegan-Michael Key, Olivia Colman e prequel dei Willy Wonka e la fabbrica di Cioccolato. Nè gli attesissimi "Napoleon" di Ridley Scott con Joaquin Phoenix (e voci di corridoio imputano a quest'ultimo il ritardo nell'uscita nelle sale) e "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese con Leonardo di Caprio e Robert De Niro e basato sul libro Gli assassini della terra rossa di David Grann. La loro data di uscita è ancora da vedersi. Ma nel 2023 arriverà il coloratissimi "Barbie", lo spietato "John Wick 4", il penultimo capitolo di "Mission Impossible" e il ritorno di "Indiana Jones" Crediti foto: Eagle Pictures, The Walt Disney Company Italia, kikapress, Universal pictures, 01 ditribution Music: «Moose» from Bensound.com

Leggi anche:-- 'I migliori giorni': Argentero, Scarano e Lodovini protagonisti di San Valentino. Intervista